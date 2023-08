Scamacca-Inter, tempi più lunghi? Ecco quando si può chiudere! – SM

Scamacca è ormai la scelta dell’Inter per rinforzare l’attacco. L’ex Sassuolo, ora al West Ham, ha espresso la volontà di tornare in Italia e il gradimento ai nerazzurri. Secondo sportmediaset.it, i tempi si allungano leggermente

TEMPISTICHE – Gianluca Scamacca farà molto probabilmente ritorno in Italia dopo un solo anno al West Ham e sarà l’Inter a riportarlo in patria. I contatti sono stati avviati, seppur senza offerta ufficiale – sottolinea sportmediaset.it -, poiché va prima trovata la quadra con il club inglese. Proprio per questo motivo, i tempi potrebbero leggermente allungarsi. Per quanto la volontà dell’Inter sia quello di fare arrivare Scamacca nel giro di pochi giorni, è molto probabile slittare alla prossima settimana. Con 25 milioni di euro più bonus il muro del West Ham dovrebbe cedere.

Non solo Scamacca: l’Inter conta di chiudere per Sommer e Samardzic entro il weekend

Se per Scamacca si parla della prossima settimana, diverso è il discorso per Yann Sommer e Lazar Samardzic. L’Inter per portiere e centrocampista non vuole andare oltre il weekend, anche perché parliamo di trattative ben avviate. Per il portiere svizzero, con il quale l’accordo c’è da settimane, si attende l’ok definitivo del Bayern Monaco.