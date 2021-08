Scamacca all’Inter solo a una condizione. Due attaccanti? Con altra cessione – SI

Si è parlato ieri sera di Scamacca come opzione per l’Inter, da aggiungere a Zapata e Vlahovic, in caso di cessione di Lukaku (vedi articolo). Sull’attaccante del Sassuolo Sportitalia frena un po’.

L’INTRECCIO – La questione Romelu Lukaku si definirà in questi giorni, forse già oggi. Si attende di capire se l’Inter darà l’OK al Chelsea e proseguirà con il sacrificio dei vari big. Bisogna però anche trovare il sostituto: per Sportitalia sarà uno. Il discorso rimane sempre fermo sulla volontà di Lukaku di andare al Chelsea. La prima scelta continua a rimanere Duvan Zapata dell’Atalanta, col discorso per Dusan Vlahovic chiuso in partenza (vedi articolo). Potrebbe anche pensare a un altro attaccante, col nome di Gianluca Scamacca molto interessante ma a determinate condizioni: solo in caso di prestito. Per Alfredo Pedullà due acquisti in attacco sono possibili con la cessione di Andrea Pinamonti, e resta spendibile anche il nome di Keita Baldé Diao.