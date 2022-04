Scamacca, Inter sì Milan no. Nel mirino anche di una tedesca – Sky

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto negli studi di Sky Sport sul mercato del prossimo anno. Tra i tanti nomi anche quello di Gianluca Scamacca, nel mirino dell’Inter ma seguito anche in Germania: su di lui il Borussia Dortmund.

TRA ESTERO E ITALIA – Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su Gianluca Scamacca in vista del prossimo anno: «Scamacca ha tante pretendenti, non solo in Italia. L’Inter sicuramente, ma per il Milan non è l’obiettivo. Occhio anche al Borussia Dortmund che lo ha messo nel proprio radar in caso di partenza di Haaland».