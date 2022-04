Scamacca-Inter, serve accordo col Sassuolo ma intanto una rivale in meno – SI

Per Scamacca l’Inter ‘guadagna’ una rivale in meno nella corsa. Come segnala Pedullà da Sportitalia per l’attaccante del Sassuolo c’è un cambio di rotta che favorisce i nerazzurri.

ALTRO PROFILO – Alfredo Pedullà parla di una nuova strategia sull’attacco: «Il Milan ha fatto una scelta, che è quella di Divock Origi. Attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool, i discorsi stanno andando avanti da tempo. È una trattativa molto più che avviata, un’operazione a parametro zero. Questa è anche la conferma che il Milan su Gianluca Scamacca non è mai stato in prima fila, perché c’è l’Inter. Che dovrà perfezionare gli accordi con il Sassuolo, ma Scamacca viaggia come destinazione principale quella nerazzurra».