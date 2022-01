Scamacca all’Inter? Il Sassuolo ha trovato da subito il sostituto! – SI

Scamacca è nel mirino dell’Inter e il Sassuolo comincia a pensare a un sostituto. Come riporta Criscitiello da Sportitalia Mercato i neroverdi stanno prendendo Moro, grande protagonista in Serie C.

IL RIMPIAZZO – Con Gianluca Scamacca che si avvicina all’Inter c’è movimento ulteriore. Lo segnala Michele Criscitiello: «Il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Padova, Luca Moro sarà un giocatore neroverde. Ecco individuato l’attaccante, che vi avevamo già spiegato da un po’ di tempo essere nel mirino. Gioca nel Catania, è l’attaccante che ha segnato più di tutti insieme a Francesco Galuppini. Il Sassuolo darà Scamacca all’Inter, con sei mesi d’anticipo si muove per prendere Moro. Trattativa definita, conclusa e definitiva: si parla di tre milioni e mezzo più bonus. Il Padova fa subito cassa, era già avviata in precedenza».