Scamacca, Inter non sfumata ma quarta scelta. Ok in un caso – TS

Sul mercato degli attaccanti, il nome di Gianluca Scamacca per l’Inter è indietro nelle gerarchie. Ma non da scartare totalmente. Come scrive Tuttosport, infatti, in caso di partenza di Joaquin Correa l’ex Sassuolo potrebbe approdare in nerazzurro.

QUARTA SCELTA – Gianluca Scamacca nella lunga lista dei nomi per l’attacco dell’Inter è al quarto posto. Davanti a lui Folarin Balogun, Alvaro Morata e Beto. Tuttavia i nerazzurri non hanno depennato completamente il suo nome. Il profilo dell’attaccante ex Sassuolo piace, ma un suo eventuale arrivo sarebbe contemplato soltanto nel caso in cui si riesca a cedere Joaquin Correa.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini