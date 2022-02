Scamacca, l’Inter non ha dubbi: il piano per strappare l’ok del Sassuolo

Nonostante il mercato sia finito, l’Inter rimane in corsa per strappare Scamacca al Sassuolo. I nerazzurri hanno già un piano per ottenere l’ok definitivo del club emiliano

OBIETTIVO − Il futuro di Gianluca Scamacca è sempre più di tinto di nerazzurro. L’Inter è nettamente in pole sulle altre squadre per acquistare l’attaccante del Sassuolo. Defilata, infatti, la Juventus che ha ormai preso Dusan Vlahovic, mentre rimane piuttosto dietro il Milan. Il club emiliano chiedere per Scamacca 40 milioni di euro, una cifra piuttosto alta che però non spaventa il club meneghino. Il piano dei nerazzurri è quello di costruire un’operazione sulla falsa riga Locatelli-Juventus: prestito oneroso per due anni. Come riporta Sport Mediaset, non solo, l’Inter per calare le pretese del Sassuolo può inserire qualche ghiotta contropartita: Andrea Pinamonti o Lorenzo Pirola.