Scamacca, idea Inter più lontana: forte un’altra destinazione – SM

Il nome di Gianluca Scamacca era uscito con forza negli scorsi giorni come possibilità per l’attacco dell’Inter, sempre alla ricerca di una punta dopo la rottura dei rapporti con Romelu Lukaku. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, però, è più calda un’altra destinazione.

PISTA RAFFREDDATA – Per il futuro di Gianluca Scamacca non sembra esserci l’Inter. Dopo essere passato la scorsa stagione dal Sassuolo al West Ham, l’attaccante non ha avuto una stagione brillantissima, tanto da voler lasciare la Premier League per tornare in Serie A. I nerazzurri si sono informati, inserendolo nella lunga lista dei nomi tra i quali cercare il prossimo attaccante per Simone Inzaghi. Tuttavia per Scamacca è molto più forte un’altra pista: quella che (ri)porta alla Roma, con i giallorossi che puntano forte su di lui per rinforzare l’attacco.