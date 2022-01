Scamacca, Inter e Juventus forti su di lui. Il Sassuolo alza il prezzo – Sky

Scamacca è uno dei nomi del momento e anche avantieri ha segnato, due volte nel trionfo del Sassuolo per 1-5 a Empoli (vedi highlights). Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala un duello fra Inter e Juventus.

BATTAGLIA – Gianluca Di Marzio indica le opzioni per Gianluca Scamacca: «Ci sono in maniera molto forte sia la Juventus sia l’Inter, l’hanno inquadrato come l’attaccante del futuro. La Juventus vorrebbe bloccarlo in questo mercato di gennaio, per toglierlo dalle possibili trattative future con l’Inter che si è mossa da tempo. Il Sassuolo ha una valutazione molto alta, intorno ai quaranta milioni o forse qualcosa in più. Vedremo alla fine chi avrà gli argomenti più convincenti per convincere il Sassuolo».