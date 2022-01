Scamacca, Inter in vantaggio (non per ora). Investimento con Frattesi – SI

Scamacca è un nome che resta valido per l’Inter, ma non per questa sessione invernale. Da Sportitalia Mercato Pedullà fa rapidamente il punto sulle mosse per la prossima stagione, con anche Frattesi obiettivo dal Sassuolo.

SI CAMBIA – L’arrivo imminente di Dusan Vlahovic alla Juventus dà un vantaggio ai nerazzurri, per Alfredo Pedullà: «Quando abbiamo parlato di incontro rinviato fra Juventus e Sassuolo per Gianluca Scamacca ora l’Inter è assolutamente in vantaggio. Più Davide Frattesi e un difensore: non è mai stato Matthias Ginter, è Gleison Bremer. L’Inter del presente e del futuro sta prendendo sembianze chiare: Edin Dzeko sta segnando ma ha una certa età, Scamacca è un investimento».