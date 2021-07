Scamacca-Inter, discorso rinviato (per tutte). Ma il Sassuolo può aprire

Su Scamacca ieri sera l’Amministratore Delegato del Sassuolo, Carnevali, ha aperto alla cessione (vedi articolo). Tuttavia, per l’Inter e le squadre interessate, non sarà una cosa breve. Lo segnala Sportitalia.

APERTURA POSSIBILE – Per Gianluca Scamacca il discorso è rimandato agli ultimi giorni di mercato. L’Inter, come noto, può prendere un altro attaccante soltanto in caso di uscita di uno tra Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez, per giunta coi soliti paletti. Secondo Sportitalia per chi vuole prendere Scamacca in prestito la risposta del Sassuolo, per ora, è no. Tuttavia la posizione dei neroverdi può cambiare andando avanti con le settimane, perché ha tanti attaccanti. Bisognerà quindi capire, innanzitutto, quali saranno le scelte del nuovo allenatore Alessio Dionisi. Ma per Scamacca, da qui al 31 agosto, la possibilità di una cessione non è ancora da scartare del tutto e l’Inter può avere qualche possibilità.