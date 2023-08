Scamacca-Inter, chiusura vicina! Una sensazione predomina – Sky

Scamacca si avvicina sempre di più all’Inter. Nonostante il West Ham stia provando a resistere, sembra vicinissima la chiusura dell’affare. La giornata di domani potrebbe essere decisiva. Di seguito le ultime di Sky Sport

SENSAZIONI – Gianluca Scamacca, dopo un solo anno al West Ham in Premier League, è pronto a fare ritorno in Italia con l’Inter che ha scelto lui per rinforzare l’attacco. Nonostante il club inglese stia provando a opporre resistenza, la chiusura dell’affare non sembra poi così lontana. Il West Ham chiede 30 milioni, l’Inter offre 25 come parte fissa più 5 di bonus: la sensazione è che si possa trovare l’accordo definitivo già nelle prossime ore. Il giocatore ha dato il suo pieno consenso nonostante i contatti con la Roma che attualmente non ha intenzione di rilanciare.