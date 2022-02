Scamacca-Inter, cena tra Marotta e Carnevali. Trattativa difficile: situazione

Beppe Marotta avrebbe cenato con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per cercare di portare Giovanni Scamacca all’Inter.

CENA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter ha scelto Gianluca Scamacca per la prossima stagione. Per proseguire la trattativa per l’attaccante del Sassuolo (che non sarà né breve né semplice), l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha avuto una cena con il collega Giovanni Carnevali. La richiesta del club neroverde è elevata e sono molte le squadre, anche estere, sul giocatore italiano. La possibile formula potrebbe essere quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto diluito in più stagioni.

Fonte: SportMediaset.it