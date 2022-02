Scamacca-Inter, Carnevali: «Vorremmo tenerci stretti i nostri giovani»

Scamacca così come Frattesi rimangono in orbita Inter. Il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato su Sport Mediaset della situazione legata ai giovani giocatori nero-verdi corteggiati da molte squadre italiane e non

MERCATO − Carnevali si espresso così sui vari talenti nero-verdi (Scamacca, Frattesi, Raspadori): «Abbiamo giocatori importanti e giovani che hanno richieste da tante società e le hanno avute a gennaio ma li abbiamo voluti trattenere. Vorremmo tenerceli stretti, poi valuteremo le situazioni. Abbiamo una proprietà forte, non abbiamo l’obbligo di vendere. Dobbiamo far vedere la forza di questa squadra e mettere in evidenza giocatori giovani e di talento già chiamati anche in Nazionale. Questo è più importante dei movimenti nel mercato estivo».