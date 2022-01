Scamacca-Inter blindati da agosto! Dubbio Pinamonti col Sassuolo – SI

Scamacca appare essere prossimo a un trasferimento all’Inter per la prossima stagione, secondo Pedullà. Da Sportitalia Mercato il giornalista parla con assoluta certezza dell’acquisto, anche se come contropartita tecnica per il Sassuolo c’è il dubbio Pinamonti.

LA PROSSIMA PUNTA – Alfredo Pedullà ha un nome fisso per l’attacco dell’Inter 2022-2023: «Su Gianluca Scamacca è una blindatura che arriva da agosto. Più che l’inserimento del Milan è il Borussia Dortmund che avrebbe fatto di tutto e di più, aveva individuato in Scamacca il dopo Erling Haaland che andrà via al 90%. L’indirizzo Inter è una tangenziale aperta, un discorso privilegiato. Non so se ci sarà Andrea Pinamonti come contropartita tecnica, non è detto, però questa è una strada abbastanza ben avviata».