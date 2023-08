Scamacca, niente Inter. Fatta con l’Atalanta: in giornata in Italia

Sfuma definitivamente il nome di Gianluca Scamacca per l’Inter. È fatta a tutti gli effetti con l’Atalanta, con la volontà decisiva del giocatore stesso. A confermare la notizia è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che afferma anche come l’attaccante sarà già oggi in Italia.

CHIUSA – È fatta per Gianluca Scamacca all’Atalanta, il che mette definitivamente l’Inter fuori dalla corsa. Dopo il blitz di ieri dei bergamaschi, il West Ham ha accettato l’offerta di 25 milioni di euro + 5 di bonus e 10% sulla futura rivendita. Le visite mediche – come rivela Fabrizio Romano su Twitter – sono già state programmate e l’attaccante sarà già oggi in Italia.