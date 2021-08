Scamacca insieme a Correa, l’Inter valuta il doppio colpo per 2 motivi: rivoluzione in attacco – SI

Scamacca torna prepotentemente sulla lista dell’Inter per completare il reparto offensivo, che rischia di essere stravolto entro fine mese. Come appreso da Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, in casa nerazzurra si valuta il doppio affare in attacco, non fermandosi al solo Correa

DOPPIO COLPO – L’Inter potrebbe decidere di prendere due attaccanti. Non solo la seconda punta Joaquin Correa della Lazio (vedi aggiornamento), che è la prima scelta, ma anche un centravanti puro. E il nome ricade su Gianluca Scamacca, in uscita dal Sassuolo già da tempo. Il classe ’99 neroverde piace anche alla Fiorentina, ma l’Inter ci pensa per liberare non solo Andrea Pinamonti ma anche Martin Satriano, che ha bisogno di giocare con continuità. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, il motivo del doppio acquisto in attacco da parte dell’Inter nasce dalla necessità di tenere in considerazione gli attuali problemi di Alexis Sanchez, che non sembra dare grosse garanzie fisiche. Scamacca con Correa tamponerebbe al meglio la partenza di Satriano – oltre a Pinamonti -, in attesa del pieno recupero di Sanchez?