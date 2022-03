Scamacca ha già detto sì all’Inter! Il piano per inserirlo – TS

Scamacca giocherà nell’Inter a partire dalla prossima stagione. Ne è convinto Tuttosport, che dà per certo l’arrivo dell’attaccante del Sassuolo e spiega come la società punti a inserirlo.

IL PRIMO COLPO – L’Inter non segna da 403′ e, a livello di mercato, non si potranno correggere le difficoltà notate nell’ultimo mese prima di fine stagione. La società, però, sta già lavorando su come migliorare il reparto offensivo e il nome di Gianluca Scamacca resta il primo. Secondo Tuttosport oggi in edicola, l’attaccante del Sassuolo ha già detto sì all’Inter e il suo arrivo è ritenuto certo. C’è da convincere la società neroverde, che al momento vuole una cifra alta per il cartellino, ma l’accordo non appare in discussione. Questo visti anche gli ottimi rapporti fra Giovanni Carnevali e Giuseppe Marotta. Per Scamacca il piano dell’Inter è fargli fare una stagione accanto a Edin Dzeko, per poi prendere definitivamente il posto del bosniaco dal 2023-2024.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.