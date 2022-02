Scamacca ha detto sì all’Inter! Marotta a lavoro per il doppio colpo – TS

Scamacca ha dato la sua disponibilità all’Inter, che vuole restare in Italia anche per mantenere saldo il posto in Nazionale che porterà (si spera) al Mondiale. Marotta, inoltre, per l’estate lavora per il doppio colpo in casa Sassuolo.

DOPPIO COLPO – Scamacca ha detto sì all’Inter che vuole restare in Italia soprattutto per restare in ottica Nazionale. Il Sassuolo dal canto suo vuole realizzare i sogni del centravanti, soprattutto dopo la stretta di mano con il Pisa per quanto riguarda la cessione di Lorenzo Lucca. Stesso discorso riguarda l’Inter, con cui il Sassuolo tratterà anche Davide Frattesi. Beppe Marotta lavora per un doppio colpo in estate, interesse confermato anche dall’amico Giovanni Carnevali (vedi dichiarazioni). Tornando al discorso Scamacca, all’Inter troverebbe un maestro d’eccezione come Edin Dzeko, prima di raccogliere la sua eredità. I nerazzurri si sono portati avanti pure con Alessandro Lucci, procuratore dell’attaccante che ad Appiano Gentile ha già Correa, Vecino, Dzeko e Kolarov. Il costo del cartellino si attesta sui 40 milioni. L’Inter terrà disgiunta questa operazione da quella per Frattesi. I club valuteranno a tempo debito eventuali contropartite.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino