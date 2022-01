Scamacca, gennaio di mercato ma non col Sassuolo: resta l’opzione Inter

Scamacca è uno dei pezzi pregiati del mercato e si è parlato più volte di opportunità Inter, anche a gennaio. Fabrizio Romano, dal suo podcast Here We Go, dà la posizione del Sassuolo.

ORA NON SI MUOVE – Per Gianluca Scamacca il 2022 appena iniziato non dovrebbe vedere stravolgimenti di mercato. Secondo Fabrizio Romano, nonostante le voci soprattutto su Inter e Juventus, il Sassuolo non ha intenzione di privarsi del suo centravanti a gennaio. Questo anche perché ha già venduto Jérémie Boga, per il quale si attende solo l’ufficialità del suo passaggio all’Atalanta. Si è parlato di una valutazione di trenta-trentacinque milioni di euro per Scamacca, ma per far cedere il Sassuolo servirà una cifra più alta.