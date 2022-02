Scamacca funzionale al progetto Inter: ipotesi contropartita con il Sassuolo – CdS

Scamacca è considerato il dopo Edin Dzeko dall’Inter, nonché il futuro numero nove della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, la società nerazzurra è consapevole della concorrenza per il centravanti del Sassuolo e per questo ha un piano ben preciso per arrivare a lui.

CONTROPARTITE – Scamacca è l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter a partire già dalla prossima stagione. Il Sassuolo dal canto suo ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni, troppi per l’Inter che però ha un piano ben preciso per arrivare al giovane centravanti nonostante la concorrenza. Il club emiliano a gennaio era interessata a Lucca, ma anche ad Andrea Pinamonti ancora di proprietà dell’Inter. L’attaccante sta facendo bene ad Empoli e potrebbe essere il sostituto di Scamacca al Sassuolo, per questo motivo la società di Viale della Liberazione potrebbe sacrificarlo per arrivare a Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti