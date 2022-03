Scamacca-Frattesi, il Sassuolo spara alto. L’Inter inserisce due contropartite – CdS

Gianluca Scamacca e Davide Frattesi piacciono, ma secondo l’Inter la valutazione del Sassuolo è troppo elevata. Ecco perché secondo il collega Andrea Ramazzotti del Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero inserie due contropartite tecniche.

DUE CONTROPARTITE – Gianluca Scamcca è il primo nome nella lista di Beppe Marotta per l’attacco dell’Inter, mentre Davide Frattesi piace molto come alter ego di Nicolò Barella. I due sono valutati dal Sassuolo una settantina di milioni complessivi, una cifra considerata troppo alta che però la dirigenza proverà ad avvicinare inserendo come possibile contropartite Andrea Pinamonti, autore di nove centri in campionati d oggi, valutati circa 25 milioni. E poi c’è Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria, e che al Sassuolo ha già giocato. La sua valutazione si aggira intorno ai quindici milioni, e in nero-verde potrebbe rilanciarsi con Dionisi. Inserendo nell’operazione Pinamonti e Sensi, la fumata bianca per Scamacca e Frattesi sarebbe più semplice e la folta concorrenza diventerebbe meno pericolosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

