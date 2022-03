Scamacca-Frattesi, due ostacoli per l’Inter. Marotta però ha un piano – TS

L’Inter da mesi sta lavorando per provare a portare a Milano la coppia Gianluca Scamacca e Davide Frattesi dal Sassuolo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, però, il Sassuolo ha alzato la posta per entrambi e c’è anche un altro ostacolo per l’Inter.

DUE OSTACOLI – L’Inter non ha mai nascosto l’interesse per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già iniziato a trattare con il Sassuolo, ma sanno che non sarà semplice strappare due giocatori e il motivo è doppio. Secondo il quotidiano di Torino, la prima difficoltà è sicuramente economica, dato che anche l’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha spiegato come sessantacinque milioni per entrambi potrebbero non bastare (vedi QUI le sue dichiarazioni). Ma c’è anche un altro ostacolo da superare, e riguarda la concorrenza. Altri club, infatti, sono interessati ad altri gioielli del club nero-verde. Come il caso di Giaocomo Raspadori – in passato accostato anche all’Inter -, che piace alla Juventus. Domenico Berardi al Milan, mentre la Lazio sarebbe interessata a Maxime Lopez. È evidente, che come ribadito dallo stesso Carnevali, il Sassuolo non potrà vendere tutti i suoi migliori giocatori (vedi dichiarazioni). Ecco perché a chi prima arriverà con l’offerta giusta, si porterà a casa l’ambito bottino.

IL PIANO – Beppe Marotta, però, sa come provare a convincere l’amico Giovanni Carnevali. Per questo motivo per provare a strappare un sì dal club, proporrà uno due prestiti con obbligo di riscatto, magari andando anche incontro alle valutazioni del Sassuolo, inserendo qualche possibile contropartite come potrebbe essere Andrea Pinamonti.

