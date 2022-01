Scamacca e non solo: Inter, occhi al futuro. Occhio all’Atalanta – Sky

Dopo un mercato che ha portato Robin Gosens e Felipe Caicedo a gennaio, l’Inter sta già lavorando per il futuro. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, ora la programmazione è per il futuro. Occhio però all’Atalanta per il colpo Cambiaso.

OCCHI AL FUTURO – Queste le parole di Luca Marchetti sul mercato futuro in casa nerazzurra: «Oggi l’Inter sa che si possono porre delle basi per il futuro, dopo aver fatto un mercato funzionale per il finale di questa stagione. Ci sono Scamacca, Frattesi ma anche Cambiaso. Su quest’ultimo c’è anche l’Atalanta, specialmente dopo la cessione di Gosens proprio ai nerazzurri».