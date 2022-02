Scamacca e Frattesi all’Inter pochi dubbi: trattative già indirizzate

Scamacca e Frattesi in netta orbita Inter. Nonostante le parole di Carnevali (vedi articolo), i due giocatori del Sassuolo sono ormai promessi sposi nerazzurri per la prossima stagione

NESSUN DUBBIO − L’Inter prende dal Sassuolo per rinforzare la rosa dei prossimi anni. Si tratta di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, il cui futuro sarà nerazzurro. Alfredo Pedullà da Sportitalia non ha dubbi sulla fumata bianca di entrambe le trattative. I due colpi per l’estate, secondo l’esperto di calciomercato, sarebbero già indirizzati con i due Nazionali azzurri pronti a vestirsi con i colori dell’Inter. Sull’attaccante scuola Roma, c’è da capire chi sarà o chi saranno le contropartite tecniche (vedi articolo).