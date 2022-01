Scamacca dopo Caicedo (non a gennaio): prenotato dall’Inter, già con cifre – SI

Scamacca sostituirà Caicedo, che… non è nemmeno arrivato. Pedullà, in apertura di Sportitalia Mercato, spiega che i cinque mesi di contratto per l’attaccante in arrivo dal Genoa (vedi articolo) servano all’Inter poi per prendere quello del Sassuolo.

CAMBIA L’ATTACCO – Alfredo Pedullà va oltre gennaio: «L’Inter ha chiuso Felipe Caicedo. Contratto di cinque mesi, buonuscita definita col Genoa pochi minuti fa. Andrà all’Inter e sarà l’altro regalo per Simone Inzaghi. Contratto di cinque mesi perché l’Inter è la terra promessa per Gianluca Scamacca. Non c’è la Juventus, ci sono delle ipotesi straniere. Non è un’operazione per gennaio, le dichiarazioni di Giovanni Carnevali sono giuste (vedi articolo). Operazione da quaranta milioni con una contropartita tecnica per abbassare il cash. C’è il Borussia Dortmund che ha individuato come futuro Erling Haaland, negli ultimi dieci giorni anche il Milan ha fatto dei sondaggi concreti per Scamacca ma l’Inter in questo momento è molto avanti».