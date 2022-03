Scamacca dice no a un grande club: vuole solo l’Inter! Marotta in pressing – TS

Gianluca Scamacca, secondo quanto riportato questa mattina dal collega Stefano Pasquino su TuttoSport, ha rifiutato l’offerta di un grande club in Europa per dire sì all’Inter. Per Marotta pronto l’erede di Edin Dzeko.

SOLO L’INTER – Scamacca ha rifiutato l’offerta del Borussia Dortmund perché vuole solo l’Inter, che è pronta a trattare lui e anche Davide Frattesi. Scamacca sarà il futuro della nazionale italiana, ma anche dell’Inter. Ne è sicuro il collega oggi su TuttoSport, con il centravanti del Sassuolo che ha ribadito l’intenzione di voler restare in Italia, rifiutando l’offerta allettante del club tedesco che dal canto suo voleva portare a casa l’erede di Erling Haaland. Erede al trono lo sarà, invece, all’Inter, raccogliendo il testimone da Edin Dzeko. Scamacca è stato molto colpito dal fatto che l’Inter per prima si sia mossa su di lui e, in tal senso, determinante è stato pure l’appoggio alla causa del suo procuratore, Alessandro Lucci. A rendere tutto un po’ più semplice, anche il fatto che gli altri club abbiano deciso di puntare su altri giocatori: la Juventus a gennaio su Dusan Vlahovic, mentre il Milan su Origi. Anche il Napoli, ultima tra le pretendenti, si sarebbe defilato.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

