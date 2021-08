Scamacca, c’è la tentazione dell’Inter, ma attenzione al Verona − SI

L’Inter sembra non fermarsi sul mercato. Dopo aver acquisito Correa, i nerazzurri stanno cercando anche Scamacca. Sul giocatore del Sassuolo, c’è l’interesse del Verona

ALTRO ATTACCANTE − L’Inter non si ferma sul mercato. Oltre all’acquisto di Joaquin Correa (vedi video), i nerazzurri vorrebbero acquistare un terzo attaccante in questa sessione di mercato. Gianluca Scamacca del Sassuolo, lo scorso anno al Genoa, potrebbe fare al caso dei campioni d’Italia. Questo l’aggiornamento di mercato di Alfredo Pedullà: «Scamacca: l’Inter vorrebbe subito, la tentazione c’è. E lo marcherà per il futuro a prescindere. Ma, tra tanti club accostati a Scamacca, il Verona ha un grande vantaggio: lo farebbe giocare. E Scamacca vuole giocare. Riflessioni»