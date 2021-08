Scamacca-Agoume, scambio di prestiti tra Inter e Sassuolo? – Sky

L’Inter aspetta novità su Romelu Lukaku con il Chelsea pronto a rilanciare nella giornata di oggi con una nuova offerta. I nerazzurri dunque sono alla ricerca di attaccanti. Piacciono Duvan Zapata, Dusan Vlahovic e Joaquin Correa ma anche Gianluca Scamacca può arrivare in prestito inserendo Lucien Agoume.

SCAMBIO DI PRESTITI – Lukaku è ovviamente al centro del mondo Inter. I nerazzurri attendono di capire quale sarà la reale offerta del Chelsea (vedi articolo) per strappare il belga e riportarlo a Milano. Le voci parlano di un rilancio di 120 milioni di euro più una contropartita a scelta anche se l’Inter vorrebbe intorno ai 130 milioni solo cash. Intanto però la società si deve coprire anche vista la stagione che parte il prossimo 21 agosto contro il Genoa. I nomi nella lista sono tanti con la priorità che sembra essere Zapata dell’Atalanta (vedi articolo). La Dea lo valuta 40 milioni di euro ma le alternative esistono. Correa della Lazio e Vlahovic sono due opzioni ma anche Scamacca piace all’Inter. Il centravanti, rientrato a Sassuolo, è un giovane fisico di prospettiva. Inter e Sassuolo, come riportato da ‘Sky Sport 24’, potrebbero imbastire uno scambio di prestiti con diritto di riscatto con i nerazzurri che spedirebbero Agoume in neroverde per avere l’attaccante. Il Sassuolo si prepara a salutare Manuel Locatelli, direzione Juventus, con la società che vorrebbe un nuovo regista. Con Andrea Pinamonti in uscita in direzione Empoli (vedi articolo) l’Inter deve trovare delle soluzioni visto che per la prima giornata vedrà Lautaro Martinez squalificato. Scamacca non sarebbe un’alternativa a Zapata e potrebbero arrivare entrambi.

FONTE – Sky