Scalvini sostituisce de Vrij sicuro partente, ma due aspetti ‘preoccupano’ l’Inter – SM

Giorgio Scalvini resta in cima alla lista dei desideri dell’Inter per quanto riguarda il reparto difensivo. Con Stefan de Vrij sicuro partente, secondo Sportmediaset è lui l’indiziato numero uno per prendere il suo posto ma la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con due problemi principali.

DUE NODI – L’investimento per Giorgio Scalvini si aggira intorno ai 30-40 milioni, un prezzo che potrebbe continuare a lievitare se le sue prestazioni continueranno a migliorare con la maglia dell’Atalanta. Secondo l’emittente televisivo, Stefan de Vrij al termine di questa stagione saluterà il club e il ragazzo classe 2003 è proprio uno dei maggiori indiziati per prendere il suo posto. Attenzione però, perché il prezzo del suo cartellino potrebbe non essere l’unico problema per l’Inter. Su di lui c’è una forte concorrenza internazionale: la Juventus, difatti, è in vantaggio sul giocatore, un po’ più defilate anche Manchester City e Bayern Monaco.