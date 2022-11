Scalvini pieno di ammiratori: quanta concorrenza per l’Inter

Giorgio Scalvini è tra i giocatori che l’Inter sta seguendo. Molto difficile per gennaio, si lavora per giugno. Su di lui però c’è l’interesse di diversi top club.

OBIETTIVO – Giorgio Scalvini è tra gli obiettivi di mercato dell’Inter (vedi articolo). Il classe 2003 dell’Atalanta spicca per la giovane età e per la capacità di giocare sia in difesa che a centrocampo. Per la Dea però la base d’asta è 30 milioni. Per potersi permettere un investimento del genere, è chiaro che prima l’Inter dovrebbe chiudere delle cessioni. Non è detto però che ciò basti.

CONCORRENZA – Su Scalvini ci sono infatti diversi club. Solo i nomi fanno capire che tipo di concorrenza c’è per il classe 2003. Sono infatti Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco le squadre che hanno messo gli occhi sul talento dell’Atalanta. Secondo quanto riporta The Kop Times tra queste il Liverpool è quella più interessata. I Reds hanno in rosa 4 difensori centrali, tutti di livello. Due di loro, Virgil Van Djik e Joel Matip hanno ormai superato i 30 anni. Joe Gomez e Ibrahima Konate sono due ottimi centrali, a Liverpool sanno però quanto sia fondamentale non limitarsi ad avere 11 titolari forti ma anche un panchina di livello.