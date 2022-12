Scalvini obiettivo dell’Inter! Atalanta spara alto: Fabbian sacrificato? – TS

Scalvini è finito nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, ha individuato nel classe 2003 dell’Atalanta il rinforzo giusto per la difesa. Fabbian possibile pedina di scambio

OBIETTIVO – Giorgio Scalvini dell’Atalanta è il grande obiettivo dell’Inter per rinforzare la difesa. L’Atalanta, che spera nell’asta per il suo gioiello, per lasciar partire il classe 2003 chiede non meno di 40 milioni. Secondo Tuttosport, l’Inter per strappare il difensore agli orobici conta negli ottimi rapporti con Percassi e nella “carta” Fabbian, uno dei migliori giovani della B, e che potrebbe essere inserito nella trattativa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini