Scalvini, non solo Inter! Irrompe il Bayern Monaco: valutazione alta – TS

Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta, è un autentico uomo mercato. Secondo Tuttosport, sul talento di proprietà degli orobici non solo l’Inter: spunta anche il Bayern Monaco

RICHIESTE – Giorgio Scalvini rischia di diventare il calciatore più richiesto nelle prossime sessioni di mercato. Secondo Tuttosport, oltre all‘Inter e alla Juventus, sulle tracce del difensore nerazzurro ci sarebbe anche il Bayern Monaco. La richiesta degli orobici però, è molto alta: si parte da una valutazione di 30-40 milioni, ma il prezzo in realtà non è definito. Molto, secondo il quotidiano, dipenderà dalle offerte e dalle opportunità di mercato che arriveranno dalle parti di Zingonia.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari – Stefano Salandin