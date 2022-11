Scalvini nome nuovo per la difesa! Bastoni-bis? L’Atalanta fissa il prezzo – CdS

Giorgio Scalvini come Alessandro Bastoni, l’Inter ancora una volta guarda in casa Atalanta e l’ultimo nome è proprio legato al 19enne cresciuto nel settore giovanile e convocato già in Nazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bergamasco ha già fissato il prezzo del giocatore.

NOME NUOVO – L’Inter piomba sul gioiellino dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, difensore e centrocampista 19enne già nel giro dell’Italia. Roberto Mancini, non a caso, lo ha già convocato e schierato subito titolare, mostrando grande personalità anche con la maglia azzurra. Per Gian Piero Gasperini si tratta quasi di un vero e proprio titolare. Considerate le undici presenze su quindici giocate finora, otto delle quali da titolare e un gol all’attivo. Calciatore estremamente duttile che, come dicevamo, nasce centrocampista davanti la difesa, ma che all’Atalanta ha quasi sempre giocato da centrale difensivo nei tre dietro. Ad aver attirato l’attenzione della dirigenza è proprio la sua capacità di adattarsi bene ai diversi ruoli, anche a partita in corso. Ma soprattutto per la sua enorme qualità nell’impostare con i piedi. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio proveranno ad acquistare il giocatore ripetendo quanto fatto in passato con il giovane Alessandro Bastoni, che ai tempi l’Inter si accaparrò per complessivi 31 milioni. La valutazione di Scalvini, difatti, balla proprio tra i 20 e i 30 milioni di euro. Anche in questo caso, si tratterebbe di un investimento molto importante.

CONCORRENZA – La dirigenza nerazzurra, però, dovrà stare attenta all’enorme concorrenza. Sulle sue tracce ci sarebbe non solo la Juventus, ma anche il Manchester City. La sua valutazione cresce giorno dopo giorno, soprattutto dopo la convocazione in Nazionale. Ci sarebbe anche da convincere l’Atalanta, che preferirebbe trattenere il suo gioiello almeno fino al termine di questa stagione, ma anche per la prossima. Tra i due club nerazzurri, i rapporti sono ottimi viste le tante operazioni di mercato effettuate negli anni, ultima su tutti quella che ha portato Robin Gosens a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno