Scalvini l’obiettivo in difesa, ma l’Atalanta spara alto. Fabbian possibile pedina – CdS

Giorgio Scalvini è uno degli obiettivi principali per la difesa del futuro. Fermo restando che la prossima stagione praticamente tutto il reparto difensivo dovrà necessariamente rinnovare il proprio contratto. Secondo il Corriere dello Sport, il prezzo fissato dall’Atalanta è troppo alto per l’Inter, che però potrebbe puntare sulla carta Giovanni Fabbian e non solo.

GIOIELLO – Scalvini è il profilo giovane che tanto piace in casa Inter per la difesa del futuro. Difficile trovare di meglio a quell’età e soprattutto in quel ruolo. La pista però è da considerare calda, anche davanti ai quasi 40 milioni che l’Atalanta chiede per il suo gioiello. La cifra chiaramente non è compatibile con la situazione economica del club, ma gli ottimi rapporti con la società bergamasca potrebbero agevolare una formula conveniente, tipo prestito oneroso con obbligo/diritto di riscatto. Inoltre, la società nerazzurra potrebbe giocarsi la pedina Giovanni Fabbian che tanto piace all’Atalanta. Il centrocampista si sta mettendo in mostra con la Reggina in Serie B ed è una delle rivelazioni del campionato cadetto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno