Scalvini, l’Inter studia l’operazione con l’Atalanta. Un jolly da poter sfruttare – CdS

Giorgio Scalvini resta un obiettivo per la difesa del futuro, il giovane difensore piace tanto alla dirigenza dell’Inter che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe giocarsi un jolly che piace tanto all’Atalanta.

IL COSTO – L’Inter segue con attenzione la vicenda legata a Giorgio Scalvini, gioiello dell’Atalanta che però prima della prossima estate non si muoverà da Bergamo. Due aspetti, però, complicano attualmente il possibile colpo in favore dei nerazzurri: il costo del giocatore e la formula da proporre all’Atalanta. Il giocatore, difatti, entro la fine della stagione potrebbe essere valutato circa 30 milioni di euro. L’idea in Viale della Liberazione è quella di mettere in piedi un prestito con obbligo di riscatto. La concorrenza, inoltre, è un altro fattore da tenere in considerazione. Al momento, le rivali principali dell’Inter sarebbero Juventus e Manchester City, ma presto potrebbero aggiugersi anche altre grandi squadra.

IL JOLLY – L’Inter, però, ha una carta in mano da poter giocare. Il suo nome è Fabbian, centrocampista classe 2003 che il club ha girato in prestito alla Reggina, dove si sta imponendo con una certa continuità in Serie B. All’Atalanta piace parecchio e potrebbe essere interessata nell’affare Scalvini.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno