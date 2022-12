Scalvini, l’Inter osserva ma lui non gioca: assente in Betis-Atalanta

Si è giocata questa sera l’amichevole tra Betis e Atalanta, con i bergamaschi che hanno conquistato la vittoria per tre reti a zero. Una gara che non ha però visto la presenza di Scalvini, giocatore seguito da vicino anche dall’Inter.

ASSENTE – Zero minuti in campo nell’amichevole Betis-Atalanta per Scalvini. Il giocatore, obiettivo dell’Inter, non è stato però assente per motivi tecnici e di mercato. La spiegazione è semplice: Scalvini era indisponibile a causa della febbre. I nerazzurri continuano comunque a osservarlo per il futuro, tenendo il suo nome nel taccuino dei nomi su cui puntare.