Scalvini, l’Inter dribbla la concorrenza: come? Pronta contropartita! − CdS

L’Inter ha scelto Giorgio Scalvini come nuovo crack della futura difesa nerazzurra. Il bergamasco piace e non poco tant’è che è pronta una strategia per convincere l’Atalanta

PRONTO − Scalvini sarà oggetto di mercato estivo per tante big sia italiane che estere. L’Inter rientra tra queste. Il club meneghino considera il giocatore, apprezzato anche da Manchester City e Juventus, già pronto per il grande salto. La concorrenza c’è ma l’Inter è pronta a sbaragliare la corsa con una strategia che partirà già da adesso. Dunque prenotarlo ora per giugno. La carta si chiama Giovanni Fabbian, centrocampista in prestito alla Reggina in Serie B. Col giocatore del vivaio, il club cercherà di abbassare la quotazione di 35-40 milioni avanzata dall’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta