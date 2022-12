Scalvini, l’Inter c’è: incontrato l’agente! Una carta per calare il prezzo − SM

L’Inter fa sul serio per Giorgio Scalvini, giovane difensore dell’Atalanta. La valutazione della Dea è piuttosto alta, ma c’è una carta per abbassare le pretese della Dea

SUL SERIO − Inter, occhi su Scalvini. Si pensa a rafforzare la difesa dei prossimi anni e il profilo di Scalvini è sicuramente interessante. Giovane classe 2003, già nel giro della Nazionale maggiore. Il prezzo che fa l’Atalanta è decisamente elevato: ben 40 milioni di euro. Ma l’Inter fa sul serio. Come riferisce Sport Mediaset, il club meneghino avrebbe già incontrato l’entourage del giocatore per fiutare l’affare. La carta Giovanni Fabbian, valutato dai nerazzurri 14 milioni di euro, potrebbe far abbassare il prezzo del difensore.