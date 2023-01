Scalvini per il dopo Skriniar? Valutazione fuori dai parametri dell’Inter! − SI

Scalvini è uno dei giovani giocatori italiani più importanti. L’Atalanta se lo coccola, nonostante l’accostamento all’Inter per il dopo Milan Skriniar. Valutazione altissima

VALUTAZIONE ELEVATA − In collegamento su Aspettando Calciomercato, format di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha aggiornato sul possibile dopo Skriniar. Difficile per l’Inter Scalvini: «Scalvini piace a tutti, è il più richiesto dell’Atalanta. È stato consacrato da Gasperini dopo Juventus-Atalanta. Non si può fare una valutazione, per meno di 40-45 milioni non si metteranno a parlare con nessuno. Presente e futuro del calcio italiano. Dopo Skriniar? Realisticamente è una valutazione fuori dai parametri dell’Inter. Bisogna orientarci verso mercati che offrono budget illimitati».