Satriano via dall’Inter solo in prestito! Empoli non unica opzione – TS

Martin Satriano ha disputato un’ottima stagione in prestito al Brest. Il calciatore ora rientrerà all’Inter che, secondo Tuttosport, non ha intenzione di cederlo, se non in prestito. Empoli, e non solo, alla finestra

INTERESSE – Martin Satriano ha disputato un’ottima stagione in prestito al Brest. Le performance positive dell’attaccante hanno attirato gli interessi di diverse squadre in Italia ed in Europa. L’Inter, dal canto suo, secondo Tuttosport, non ha intenzione di cedere l’attaccante se non in prestito: solo un’offerta da 20 milioni potrebbe far vacillare i nerazzurri. In questo scenario si inserisce l’Empoli, che potrebbe ricevere l’attaccante in prestito come parziale conguaglio per il trasferimento di Asllani in nerazzurro. L’attaccante, ed il suo entourage, al momento stanno vagliando l’ipotesi Empoli informandosi sull’ambiente e sul progetto tecnico del club toscano. Prima di accettare l’eventuale trasferimento, però, verranno vagliate tutte le ipotesi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna