Satriano via dall’Inter? Dall’Inghilterra sicuri: ben sei club sul giocatore

Martin Satriano è nel mirino di ben sei squadre della Premier League. A riportarlo è il tabloid inglese Daily Mail, che segnala come i problemi di liquidità dell’Inter potrebbero convincere la società a cedere l’attaccante uruguaiano, grande protagonista del Campionato Primavera.

FOLTA CONCORRENZA – Grande concorrenza in Premier League per l’attaccante dell’Inter Martin Satriano. Con i suoi 14 gol e 8 assist in 25 partite giocate con la Primavera nerazzurra, l’uruguaiano ha attirato su di sé lo sguardo attento di ben sei club inglesi. Oltre ai già noti Chelsea e Manchester City, sul giocatore hanno le antenne puntate anche Tottenham, Arsenal, West Ham ed Everton. Va segnalato che già quando i nerazzurri misero sotto contratto l’attaccante – nominato nella Top 11 del Campionato Primavera 1 (vedi articolo) – riuscirono a superare la concorrenza di diversi grandi club europei. Ora resta da capire se, a fronte di un’offerta vantaggiosa, l’Inter deciderà di sacrificare un attaccante dal futuro promettente come Martin Satriano.