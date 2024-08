Satriano ancora verso la cessione? Soluzione ideale dalla Spagna

Martin Satriano ha rifiutato il Brest e creato qualche disordine nelle strategie di mercato dell’Inter. Ora l’attaccante ha un’altra soluzione e viene dalla Spagna secondo elgoldigital.com.

CESSIONE – Martin Satriano non rimarrà ancora per tanto tempo all’Inter. Il problema per i nerazzurri rimane il modo in cui verrà ceduto, perché la dirigenza vorrebbe mandarlo via a titolo definitivo. L’uruguagio è l’unico rimasto fuori rosa durante l’estate e non si è mai allenato agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Il Brest lo ha cercato, ha fatto un’offerta per prenderlo senza ricorrere al prestito, eppure il calciatore non si è convinto ad accettare. Ora il club nerazzurro sta lavorando per una nuova collocazione e pare esserci un’idea delle ultime ore.

IDEA – Dalla Spagna è ancora il Real Betis a bussare alla porta di Viale della Liberazione per Satriano. Il calciatore sarebbe sicuramente più convinto di questa esperienza, c’è però un problema. Il Real Betis fino ad ora si è fermato ad un prestito con diritto di riscatto. Il direttore sportivo Manu Fajardo vede un grande potenziale nel giocatore classe 2001, che sarebbe il colpo ideale per completare il reparto attaccanti della squadra che sta superando un numero elevato di cessioni. Manuel Pellegrini, l’allenatore, attende aggiornamenti.