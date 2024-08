Satriano in uscita, ripresi i contatti Inter-Real Betis! Ha quattro rivali

Ripresi i contatti tra il Real Betis e l’Inter per Martin Satriano. L’attaccante nerazzurro ha rifiutato la proposta del Brest e piace in Liga. Ma gli andalusi hanno un cast piuttosto corposo.

CONTATTI – Martin Satriano rimane in uscita dall’Inter. L’attaccante uruguaiano lo scorso anno ha giocato in prestito al Brest, contribuendo alla storica qualificazione in Champions League della squadra francese. Tuttavia, Satriano non ha voluto accettare il ritorno in Ligue 1. Infatti, il Brest aveva raggiunto un accordo di massima con l’Inter per un trasferimento da oltre sei milioni di euro, ma il giocatore ha rifiutato. Lui aspetta la Spagna: il Real Betis, sotto questo punto di vista, ha riallacciato i contatti con l’Inter. A riferirlo i colleghi spagnoli di Estadio Deportivo. Ma Satriano dovrà fronteggiare altri quattro candidati, tra cui anche Giovanni Simeone del Napoli.

Concorrenza per Satriano, l’Inter però dovrà venderlo

CANDIDATI – Oltre a Satriano dell’Inter, il Real Betis ha messo nel mirino altri quattro giocatori per rafforzare il proprio reparto offensivo: Moukoko del Borussia Dortmund, appunto Simeone del Napoli, Evann Guessand del Nizza e Fabio Silva del Wolverhampton. Quest’ultimo trattato anche dal Genoa. La dirigenza degli andalusi, dunque, sta sondando il profilo migliore da regalare al tecnico Manuel Pellegrini. Peraltro, già questa sera il Real Betis esordirà in campionato alle 21.30 giocando contro il Girona.