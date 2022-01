Satriano in uscita dall’Inter: duello Brest-Basilea, francesi avanti − GDM

Satriano è in uscita dall’Inter. L’attaccante uruguaiano può lasciare già adesso a gennaio. Su di lui, forti Brest e Basilea con la squadra di Ligue 1 in vantaggio

DESTINAZIONE LIGUE 1 − Martin Satriano può essere il primo nome ad uscire dalla rosa dell’Inter. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio durante l’edizione di ‘Speciale Calciomercato‘ su Sky Sport. L’attaccante uruguaiano ha due offerte estere importanti: Brest e Basilea. Al momento, è in vantaggio la società francese che dopo Lucien Agoumé tenta un altro colpo in casa Inter. Satriano, in questa stagione, ha giocato complessivamente quattro partite senza segnare nessun gol.