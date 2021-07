Satriano una certezza nel precampionato. Volontà dell’Inter chiara – Sky

Martin Satriano è stata una delle note più liete del precampionato dell’Inter. L’attaccante uruguayano, a segno anche oggi contro il Crotone, è una certezza per Inzaghi. Da “Sky Sport” arrivano aggiornamenti sul suo futuro

FUTURO – Continua a stupire il precampionato di Martin Satriano: l’attaccante uruguayano, a segno anche questo pomeriggio in Inter-Crotone, è diventato una certezza per Simone Inzaghi. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport” fornisce le ultime sul giovane attaccante nerazzurro: «Satriano? Un giovane che fa così bene e che ha fatto tanti gol. La società, probabilmente, ha la volontà di mandarlo in prestito a farsi le ossa e a trovare minutaggio. Ma chissà, in cuor suo, il calciatore coltiva la speranza di essere un po’ l’Esposito di due stagioni fa, e di giocarsi le chance come possibile quarta punta dell’Inter».