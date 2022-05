Satriano un bene prezioso. Per l’estate due opzioni possibili – CdS

L’Inter domani apre la terzultima giornata di Serie A ricevendo a San Siro l’Empoli. Una volta archiviata la stagione poi si parlerà di calciomercato, in entrata e in uscita. I nerazzurri però, per quanto riguarda Martin Satriano, hanno le idee ben chiare.

CHIAREZZA – L’Inter ha in casa un bene prezioso e se lo vuole tenere stretto a tutti i costi. Il nome di Martin Satriano infatti è considerato dalle parti di Viale della Liberazione un nome da cullare il più possibile. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante attualmente in prestito al Brest non lascerà l’Inter in estate in modo definitivo ma lo farà, eventualmente, solo in prestito. L’altra opzione però riguarda la possibilità di rimanere a Milano e giocarsi le sue carte come quarta/quinta punta. Insomma, l’Inter sa di avere tra le mani un gioiellino. E guai a farselo scappare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno