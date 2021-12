Satriano torna e segna, ma a gennaio saluterà l’Inter in prestito – TS

Satriano torna a disposizione di Cristian Chivu con la Primavera ed è subito protagonista con un gol. Il tecnico si gode il talento uruguaiano ma a gennaio, secondo TuttoSport, saluterà l’Inter in prestito.

VIA IN PRESTITO – A Satriano è stata ridotta la squalifica da tre a due giornate di campionato Primavera, ieri dunque è tornato – come previsto – a giocare per la Primavera di Cristian Chivu, che lo ha schierato contro il Napoli in un match importante per la classifica. L’Inter ha vinto 2-0, e l’attaccante uruguaiano ha segnato il secondo gol nerazzurro dimostrando, ancora una volta, tanta personalità e soprattutto qualità. In prima squadra Simone Inzaghi a inizio stagione lo ha fortemente voluto come quinto attaccante, e in questa stagione ha trovato pochi minuti in campionato. Motivo per cui, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, l’attaccante a gennaio lascerà il club per trasferirsi altrove in prestito e completare la sua crescita.

