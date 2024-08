Satriano, riscatto alla salvezza del Lens. Le vere cifre della cessione

Martin Satriano ha svolto le visite mediche con il Lens ed è pronto a cambiare definitivamente squadra. L’Equipe svela le cifre della cessione dell’Inter.

FINANZIAMENTO – Martin Satriano finanzierà Tomas Palacios. Per l’argentino siamo ai dettagli della trattativa: l’Inter ha convinto l’Independiente Rivadavia con un’offerta da 6.5 milioni di euro più bonus che potrebbero arrivare in doppia cifra. Il giocatore dovrebbe essere a Milano all’inizio della settimana prossima, ieri i rappresentanti del club argentino sono stati in Viale della Liberazione. Farà un altro percorso Satriano, anzi ha già iniziato in realtà il suo viaggio.

Satriano porta soldi all’Inter!

CESSIONE – Martin Satriano ha svolto le visite mediche questa mattina per il Lens. L’attaccante uruguagio tornerà proprio in Ligue 1 dove ha giocato due anni con la maglia del Brest. Oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità della cessione per l’Inter, che ottiene un guadagno non da poco. Il Lens pagherà 1 milione di euro per il prestito più 5 milioni per il diritto di riscatto che scatterà alla salvezza matematica. Contando che la squadra francese negli ultimi anni ha sempre lottato per l’Europa è difficile pensare ad una sua retrocessione. Ai 6 milioni totali se ne aggiunge infine un altro di bonus. Ottima operazione in uscita perciò, che sembrava non chiudersi mai visti i dubbi di Satriano.