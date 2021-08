Satriano, richiesta del Cagliari: arriva la risposta dell’Inter via Inzaghi – Sky

Il Cagliari cerca un attaccante e bussa di nuovo dall’Inter per Satriano, ma senza grossi sbocchi. Gianluca Di Marzio, nella puntata di stasera di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, aggiunge qualcosa dopo le parole di Marotta (vedi articolo).

TRE GIORNI ALLA FINE – Così Gianluca Di Marzio sull’ultima richiesta per una cessione da parte dei nerazzurri: «Il Cagliari ha bisogno dell’attaccante, dopo che Giovanni Simeone si è trasferito al Verona (vedi articolo). C’è Gianluca Scamacca come obiettivo e Martin Satriano se l’Inter lo lascerà partire. Ma Simone Inzaghi non sembra così convinto di farlo andare, almeno fino a gennaio. Poi c’è Arnaud Kalimuendo».